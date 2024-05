Civitavecchia - tornano le donazioni delle eccedenze alimentari di Costa Crociere

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 maggio 2024 – Il programma per il recupero e il riutilizzo a fini socialiprodotte a bordonavi diriparte anche a, uno dei principali porti di scalo della compagnia italiana. La ripresa di questa importante iniziativa a sostegno dei più bisognosi è frutto della collaborazione tra, il Ministero della Salute – Posto di Controllo Frontaliero Veterinario di, l’UfficioDogane di, l’ASL Roma 4 e il Comitato didella Croce Rossa Italiana, che ha portato alla firma del Protocollo di intesa contro lo spreco alimentare. ...

