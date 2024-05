Italia-Montenegro - Qualificazioni Mondiali 2025 | le date di andata e ritorno del playof - ora -i, -tv, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024): gli azzurri della pallamano ci credono. Al Pala San Giacomo di Conversano si gioca l’del terzo e ultimo turno del percorso relativo alleai, a cui gli uomini del dt Riccardo Trillini proveranno ad approdare, dopo tantissimi anni di assenza. Primo atto, 60 minuti da non sbagliare per andare poi a Podgorica, neldel 12 maggio, a cercare di ottenere un pass storico per il torneo iridato del prossimo anno. L’è arrivata a questo punto eliminando prima la Turchia e poi il Belgio e ora non vuole fermarsi cercando di concretizzare quanto fatto nei primi due turni del suo cammino. Lo scontro trasarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena ...