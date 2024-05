MotoGP - GP Francia 2024 | programm - ora -i, -tv, streaming Calendario 10-12 maggio a Le Mans

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dopo una settimana di riposo torna in azione il Motomondiale. Nel corso del prossimo fine settimana, infatti, sarà in scena il Gran Premio di, quinto appuntamento del campionato. Si correrà come tradizione sul tracciato di Lein vista di un weekend di estrema importanza per le tre classi. Laarriva dopo quanto avvenuto a Jerez. Al comando c’è sempre Jorge Martin con 92 punti contro i 75 di Francesco Bagnaia fresco di vittoria in Spagna ed i 70 di Enea Bastianini. Quarto Pedro Acosta con 69, quindi Maverick Vinales con 63. Nella classe mediana, Joe Roberts è in cima alla classifica generale con 69 punti contro i 64 di Sergio Garcia. Terzo Fermin Aldeguer, vincitore a Jerez, con 54 mentre è quarto Manuel Gonzalez con 46. In Moto3, infine, Daniel Holgado è in prima posizione con 74 punti e 6 ...