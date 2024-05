Silene - un’erbetta molto buona che dona un tocco di verde ai piatti di primavera

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 6 maggio 2024), strigoli, stridoli, cornagì, sciopetì, sclopit, grisolò, grisulò, grisu, grisel, carletti, erba del cucco, verzulì, sono alcuni nomi con cui è nota nelle diverse regioni d’Italia lavulgaris, un’erba spontanea commestibile, ricca di vitamina C, sali minerali, acidi grassi e saponine. Nomi che non dicono, ma labasta vederla in foto per riconoscerla. È quella piantina di circa cinquanta centimetri di altezza con strani fiori bianchi o leggermente rosati e rigonfi noti anche come bubbolini, che sembrano invitare a farli scoppiare. Un gioco un tempo diffuso in campagna tra i bambini, che consisteva appunto nel provocare un piccolo scoppiettio con i fiori della pianta picchiettandoli sul dorso della mano. Non è facile trovarla nei negozi, anche se alcuni supermercati e le botteghe più attente ai ...