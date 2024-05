Cinque anni di Mercato Orientale Genova

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 6 maggio 2024) Oltre un milione di piatti serviti, ma soprattutto un crocevia di culture, aromi e sapori che si incontrano, si contaminano e si propongono nella quotidianità di chi sta facendo la spesa o chi sosta per qualche ora per aprire il computer, leggere o ripassare prima di un esame assieme ai compagni di corso. Questo mese il MOG,coperto di, celebradi (nuova) vita e sabato 11 maggio festeggia con una caccia al tesoro che, a partire dal, si dipanerà tra le vie e le piazze della città (info su www.mog.it). Un piccolo traguardo per un progetto in realtà grande, non solo nei numeri ma anche nell’intento, ovvero quello di rivalorizzare uno dei luoghi storici di, trasformandolo in un punto di riferimento per la cultura ...