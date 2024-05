Ennesima umiliazione di Schlein ai riformisti e i riformisti fischiettano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lorenzo Guerini aveva chiesto con diplomazia di non sottoscrivere il referendum vendicativo della Cgil sul Jobs act, ma Ellyieri l’ha firmato lo stesso: «Bon potevo fare altrimenti». Un cazzotto nell’occhio deidopo quello delle candidature anti-Ucraina Cecilia Strada e Marco Tarquinio. Alessandro Alfieri usa poche parole: «Io firmo sul futuro, sulla legge di iniziativa popolare per il salario minimo, non sul passato». Signorile, ma abbastanza innervosito.poteva evitare. In un partito diviso sulla riforma del governo Renzi, all’epoca appoggiato da tutto il Partito democratico, poteva starne fuori. Invece ha detto sì a un referendum-specchietto per le allodole, molto de sinistra, che andrebbe a toccare una legge che in buona parte è già cambiata e per un’altra buona parte già invecchiata. ...