Salernitana-Atalanta | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ile isudi, match valido per la trentacinquesima giornata di. All’Arechi i campani, già retrocessi, ospitano l’unica squadra a lottare ancora su tre tavoli in Italia: la Dea rincorre infatti il quinto posto che dà la Champions, è in semifinale di Europa League e giovedì si gioca la finale, ed è anche in finale di Coppa Italia. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18.30 di lunedì 6 maggio.sarà visibile sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia e Manuel Pasqual. SportFace.