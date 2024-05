Da Erdogan a Putin | i leader sul lettino di Freud

Ankara, 12 mar. (Adnkronos) – Il presidente turco Tayyip Erdogan ha dichiarato che prevede di ospitare il presidente russo Vladimir Putin in Turchia dopo le elezioni municipali nella repubblica, previste per il 31 marzo.“Continuiamo il nostro dialogo con entrambi i nostri vicini sul Mar Nero. ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà oggi in Turchia per un incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante il quale parleranno dei rapporti bilaterali, della guerra con la Russia e dell'accordo sul grano. Zelensky vola in Turchia mentre la guerra continua a ... Continua a leggere>>