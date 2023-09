Al ‘cercatore di alberi’ Tiziano Fratus il “Premio Montale Fuori di Casa” per il suo legame con la natura

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 settembre 2023) Serenella Iovino, dell’Università della North Carolina Chapel Hill, ha scritto chenon è solo “una delle voci più originali del nature writing in Italia, ma anche qualcosa di più: è un poeta radicale, un cercatore d’alberi, un filosofo che pensa e trova i suoi pensieri nei boschi”. Allo scrittore e poeta bergamasco, molto legato alla, che da anni attraversa il paesaggio italiano per visitare e documentare l’esistenza dei grandi alberi, il prossimo 8 settembre verrà consegnato il “di” per la sezione ambiente all’Auditorium dell’Ospitalia del Mare di Levanto (Liguria). Nato nel 1996 da un’idea di Adriana Beverini, ilvuole ricordare ilgiornalista, collaboratore già dal 1946 ...