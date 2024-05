Mappe Cicada 2024 | dove stanno emergendo due covate

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 3 maggio 2024) Emergenza cicale: in arrivo dueQuesto maggio, nel Midwest e nel Sud-Est degli Stati Uniti, due nidiate di cicale faranno la loro comparsa, in quello che sarà il primo doppio evento dal 1803. Covata XIII La covata del Nord dell'Illinois, denominata Covata XIII, è emersa e seppellita nel terreno nel 2007, pronta a far sentire il suo ronzio dopo 17 anni. Covata XIX Conosciuta come Great Southern Brood, la Covata XIX ha trascorso 13 anni nel suolo dal suo ultimo risveglio nel 2011, nutrendosi della linfa delle radici degli alberi. Storia delle emergenze cicale Fin dal lontano 1907,