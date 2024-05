Lopetegui milan, FUMATA NERA per il tecnico. Si apre una NUOVA PISTA in vista dell’estate - Svolta nel futuro di Julen Lopetegui. Il tecnico spagnolo, dopo essere stato a un passo dalla panchina del milan negli scorsi giorni prima della fumata nera. Ecco quale sarà la sua futura destinazione ... Continua a leggere>>

Dall’Inghilterra: Lopetegui alle firme con il West Ham, il milan… - Lopetegui nuovo tecnico del West Ham: il tecnico avrebbe sciolto le riserve dopo aver atteso il milan per diversi giorni ... Continua a leggere>>

milan, chiusa definitivamente la pista Lopetegui | Tre le alternative all’ex Siviglia - Continua il Via Aldo Rossi il casting per il nuovo allenatore che andrà a sostituire il partente Stefano Pioli, che dopo 8 stagioni lascerà il milan e che sembra in pole per prendere il posto di Franc ... Continua a leggere>>