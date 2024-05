Amerini | Napoli - la scelta di Italiano sarebbe una mossa d’impatto Con Pioli vai più sul sicuro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 3 maggio 2024) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Daniele, ex calciatore allenato daal Modena ed ex compagno dial Verona. Queste le sue parole sulladel prossimo allenatore delsulla differenza tra“Che differenza c’è tra? Ho giocato connel Verona negli anni 90. Io ero giovane e lui era più giovane di me. In campo si vedeva fosse un bravo giocatore e di personalità, ma da lì a dire chediventato allenatore era impossibile. A Firenze si è evoluto e ha fatto molto bene. Fino a gennaio era quarto, poi magari ha perso qualche punto, ma la squadra ha sempre ...