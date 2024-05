Como - ruba della merce e prende a testate il direttore di un supermercato | arrestato

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 – Rapina, lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, sono i reati per i quali è stato, finendo oggi a processo, un marocchino di 42 anni residente a, zona di Sagnino e con vari precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona. L’interventoSquadra Volante è avvenuto verso le 20 di giovedì al Gran Mercato di Sagnino: una volta arrivati gli agenti hanno trovato l’uomo ancora con lain mano e ildolorante, che aveva appena ricevuto duedal marocchino, intenzionato ad allontanarsi senza pagare laappena presa. Davanti al giudice, ha deciso di patteggiare.

