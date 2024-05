Anziano a chi? Uno studio spiega come è cambiata la percezione della vecchiaia

Sapete che la pensione di vecchiaia è raggiungibile a 58 anni per alcuni lavoratori ? Scopriamo di chi parliamo e quali sono le condizioni da soddisfare. Compiere 58 anni e andare in pensione , non è un miraggio ma una realtà per alcuni lavoratori . Parliamo dei marittimi che hanno svolto ... Continua a leggere>>

La Pensione di vecchiaia ha due vie di uscita, a 67 anni e a 71 anni . Scopriamo quando occorrerà attendere più a lungo. Il traguardo dei 71 anni di età può essere molto lontano eppure l’unico raggiungibile per molti lavoratori. Vediamo chi accederà alla Pensione di vecchiaia così in avanti con ... Continua a leggere>>

Gli Adulti e gli anziani di oggi tendono a concepire la “ vecchiaia ” come un periodo più avanti negli anni rispetto ai coetanei di qualche decennio fa. A questa interessante conclusione è giunto uno studio internazionale, pubblicato sulla rivista Psychology and Aging, condotto dagli scienziati ... Continua a leggere>>

Anziani: per non escluderli serve coniugare intervento pubblico e attività sussidiarie - Gli anziani sono il cuore di qualunque società. Sia nei paesi in via di sviluppo che nelle economie più avanzate, la loro saggezza accumulata durante le generazioni passate è fonte preziosa ... Continua a leggere>>

Ecco cosa fare per andare in pensione con 20 anni di contributi versati o poco più - Quali sono le varie opportunità che il sistema concede ai lavoratori per andare in pensione con 20 anni di contributi versati dai 56 ai 67 anni. Continua a leggere>>

In pensione con meno di 600 euro al mese: chi è a rischio - In pensione con meno di 600 euro al mese per i "contributivi puri". Ecco cosa cambia per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996. Continua a leggere>>