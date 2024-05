Chiellini | Ronaldo alla Juventus voleva dimostrare di essere più forte di tutto il Real Madrid

(Di venerdì 3 maggio 2024) Giorgio, ex capitano della, ha parlato al podcast “The BSMT” ricordando quanto accaduto ai tempi dell’arrivo di Cristianoin bianconero. Secondo quanto riferito dall’ex difensore, il fuoriclasse portoghese arrivò a Torino con la voglia diche ilaveva commesso un errore con la sua cessione: “La sua personalità nei momenti difficili mi ha impressionato. Il primo annoscuotere il mondo eche era piùdiil. Siamo stati sfortunati con gli infortuni e abbiamo perso contro l’Ajax in Champions, se fossimo arrivati ??in finale, ci avrebbe portatovittoria. Negli anni successivi era ...

