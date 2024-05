Qual è la regione italiana più triste? I dati Istat parlano chiaro

Si sente spesso parlare di progetti di Case a 1 euro . tuttavia , non sempre vengono rispettate le aspettative che ci si era imposti. Nel corso di questi anni abbiamo sentito parlare moltissimo di progetti che mirano al ripopolamento di paesini, per lo più borghi, attra verso l’acquisto di una ... Continua a leggere>>

Tre cambi su dieci. Non un azzeramento. Non una rivoluzione. “Un rimpastino”, dicono nel palazzo di vetro del Consiglio regionale pugliese. Il governatore Michele Emiliano ha varato il nuovo esecutivo, dopo 10 giorni di incontri, vertici e ragionamenti solitari nel chiuso del suo ufficio. “Non ... Continua a leggere>>

Giro d’Italia 2024: ecco il montepremi - Ecco quanto si vincerà partecipando alla prossima edizione del Giro d'Italia 2024, tutti premi per i ciclisti in gara ... Continua a leggere>>

Italiani e veneti bloccati nello Yemen: Zaia in contatto con la Farnesina - Il Presidente della regione del Veneto è in contatto con la Farnesina per contribuire a risolvere la delicata situazione in cui un folto gruppo di italiani, tra i quali vari veneti, si trova nell’isol ... Continua a leggere>>

Tempo in miglioramento nel fine settimana secondo le previsioni meteo ma ancora piogge in alcune zone - Buona parte dell'Italia al sole nel fine settimana secondo le previsioni meteo, ma in alcune regioni ci saranno piogge e temporali ... Continua a leggere>>