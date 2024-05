Come scegliere il cuscino giusto per riposare al meglio

(Di venerdì 3 maggio 2024) Per dormire bene e alzarsi riposati e sereni è essenziale assicurarsi che testa, collo e spina dorsale siano allineati correttamente durante il riposo. Ilil materasso – gioca un ruolo fondamentale. Se è un articolo di qualità dovrebbe offrire il sostegno necessario per la testa e il collo, contribuendo così a mantenere la colonna vertebrale in una posizione naturale che favorisca il rilassamento muscolare e una respirazione ottimale. Tipologie Se si deve cambiare o acquistare unbisognerebbe tenere conto di diversi aspetti, dalle proprie abitudini legate al sonno alle caratteristiche fisiche individuali,la corporatura e l'altezza. Ecco alcune indicazioni generali. - I cuscini bassi (con un’altezza sui 10 centimetri circa) sono piuttosto adatti a chi dorme a pancia in giù e per i ...

