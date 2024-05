Auger Aliassime-Lehecka oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Andrey Rublev batte Taylor Fritz nella prima delle due semifinali del Masters 1000 di Madrid . 6-4 6-3 il punteggio a favore del russo in un’ora e quattordici minuti di gioco. Prova solidissima da parte del numero 7 del tabellone che, tolto il primo game del match in cui ha concesso un break con 6 ... Continua a leggere>>

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Rublev-Fritz, incontro valevole per la semifinale del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Scenderanno in campo nel pomeriggio Andrey e Taylor, arrivati un po’ a sorpresa in semifinale nella parte bassa del tabellone. Con merito, battendo giocatori ... Continua a leggere>>