Bergamo - dimessa per lombalgia si scopre che aveva un tumore La rabbia dei figli | Si poteva salvare

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pubblicato il 3 Maggio, 2024 Uno sconvolgente caso di malasanità si è verificato a, dove la 61enne Stella Alaimo Franco è stata rimandata a casa dopo essere statadal pronto soccorso con una semplice, per poi scoprire che in realtàunche sicurare per tempo. La diagnosi dellaCome raccontato da Open, tra metà dicembre e i primi di gennaio la donna si è recata due volte al pronto soccorso di Treviglio, a, con forti dolori ad una gamba. La prima volta la donna fudopo una radiografia, con zero giorni di prognosi e una diagnosi di. Il dolore però diventava sempre più forte e così la donna fu costretta a recarsi nuovamente in ...

