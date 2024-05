Harrry Potter - la copertina originale del primo libro all’asta a New York Prevista cifra record

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) New, 3 maggio 2024 – Andrà all'asta da Sotheby's a Newil 26 giugno ed è probabile che diverrà l'oggetto più costoso mai venduto della saga di Harry. È un'operaad acquerello, utilizzata in seguito comeper ildella serie legata al celebre maghetto creata da J.K. Rowling. Dipinto dall'artista Thomas Taylor all'età di 23 anni, l’acquerello sarà offerto con un prezzo compreso tra i 400mila e i 600mila dollari: la più alta stima pre-vendita mai effettuata per un'opera legata a Harry Fotter. Il soggetto del dipinto è apparso sulladella prima edizione di 'Harrye la Pietra Filosofale' nel 1997 e, in seguito, è stato utilizzato dalla casa editrice inglese Bloomsbury ...