Torino-Bologna oggi in tv | canale - orario e streaming 35esima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) Alle 20:45 di, venerdì 3 marzoscenderanno in campo in occasione della trentacinquesimadi. La partita, che vedrà di fronte la decima e la quarta forza del campionato, sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, oltre che insu Sky Go e NOW. Il Toro è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto partite interne contro ilinA (6V, 1N), con l’unico successo dei rossoblù fuori casa contro i granata nel periodo risalente al 16 marzo 2019 (3-2). Nel mese di aprileperò solo la Salernitana (uno) ha ottenuto meno punti delinA (due in quattro match). La squadra di Juric, con l’Europa ...