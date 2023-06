Moviola Manchester City-Inter | Marciniak convince molto poco

(Di domenica 11 giugno 2023)ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la finale di Champions League 2022-2023 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione polacca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Szymonvoto 5. Non incide sulle situazioni chiave della partita, ma il metro di giudizio (favorevole agli inglesi)e niente. Al quarto d’ora, per esempio, c’è un netto fallo di Ruben Dias su Lautaro Martinez al limite dell’area eppure fa proseguire. All’argentino non fischia praticamente mai nulla a favore. E al 23’ sarebbe da giallo Ilkay ...

Leggi anchecome Milano in Europa: ha vinto la Champions con due club Leggi i commenti Calcio Coppe: tutte le notizie 10 giugno 2023Allo stadio Ataturk, il match valido per la finale di Champions League traCity e Inter: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Ataturk,City e Inter si affrontano nel match valido per la finale della Champions League ...... si gioca all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul (Turchia), arbitra il polacco Szymon Marciniak , su Calciomercato.com gli episodi daCITY - INTER ore 21 Arbitro : Szymon ...

Champions League - La moviola di Manchester City-Inter: diretta e aggiornamenti in tempo reale della finale Eurosport IT

È Szymon Marciniak l’arbitro designato per dirigere la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Il fischietto polacco ha come assistenti Sokolnicki e Listkiewicz, ...Gli interventi su Lautaro erano da ammonizione, così come quello di Dumfries su Grealish. Nessun errore grave comunque nella direzione del polacco ...