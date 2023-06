Probabili formazioni Inter-Manchester City | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) Brozovic più di Mkhitaryan. Le ultimissime di formazione in casariguardano il centrocampo. Simone Inzaghi, infatti, pare intenzionato a non rischiare dal 1? l’armeno nella finale che questa sera vedrà i nerazzurri impegnati a Istanbul contro il. Una gara, quella dell’Ataturk Stadium, che avrà inizio alle ore 21 e sarà diretta dal polacco Szymon Marciniak. E che per fortuna, vista l’assenza di infortunati eda ambo le parti, si giocherà a ranghi completi. L’, che ha recuperato per la panchina anche l’argentino Correa, si affiderà al consueto 3-5-2. In porta ci sarà Onana. Davanti a lui è pronta la difesa a 3 con Darmian, Acerbi e Bastoni mentre a centrocampo, al fianco di Calhanoglu e Barella, èo aperto tra Brozovic e Mkhitaryan, che ...