Giorgia Meloni ai commercialisti | Valore aggiunto - dialogo per la riforma fiscale

La premier Meloni in Libia, focus su migranti e firma intese di cooperazione - La premier meloni in Libia, focus su migranti e firma intese di cooperazione - Tripoli, 7 mag. (askanews) - La premier giorgia meloni è in Libia per un visita ufficiale. In agenda, l'incontro con il primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico Dabaiba, il presidente del ...

Hacker filorussi attaccano il sito di Giorgia Meloni e di due ministeri - Hacker filorussi attaccano il sito di giorgia meloni e di due ministeri - L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) ha prontamente avvisato i target e l’autorità politica, fornendo misure di mitigazione.

Perché i beni russi congelati sono un test per l’euro e la BCE è contraria all’esproprio - Perché i beni russi congelati sono un test per l’euro e la BCE è contraria all’esproprio - I beni russi congelati con l'invasione dell'Ucraina sono diventati un bel grattacapo per l'Unione Europea. L'ipotesi esproprio persiste.