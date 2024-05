Negri | Conte allenatore perfetto per il Napoli

(Di martedì 7 maggio 2024) Marcoed ex calciatore, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Nel pareggio di ieri ci sono più meriti dell’Udinese o demeriti del? “Entrambi… Ormai, la stagione deha un DNA ben preciso. La cosa che è cambiata principalmente, rispetto allo scorso anno, è la solidità difensiva. Ilprende sempre gol ed è costretto a farne di più. Se non chiudi la partita, c’è sempre l’orgoglio delle squadre che devono salvarsi, che giocano in casa e che danno tutto. Il pareggio dei friulani è anche meritato. La differenza di valori era sproporzionata ma, con la grinta, l’orgoglio e la voglia di salvarsi, si può sopperire a questo gap”. L’Udinese può salvarsi? “Mi spingo a dire che la lotta salvezza è meravigliosa. Ci sono tantissime ...

