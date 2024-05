Giovanissima pontina vuole suicidarsi | salvata dai carabinieri dopo l’allarme arrivato dall’Inghilterra

(Di martedì 7 maggio 2024) Pubblicato il Maggio 7, 2024 Questa mattina, una rapida azione coordinata tra il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero degli Interni di Roma e la polizia inglese ha impedito una possibile tragedia a Cisterna di Latina. La segnalazione è arrivata, dove un giovane ha rivelato di aver appreso da una ragazza minorenne di Cisterna di Latina dei suoi intenti suicidari. Dettagli delggio Nonostante le limitate informazioni riguardo l’ubicazione esatta e l’identità della minorenne, idi Cisterna di Latina sono riusciti a localizzarla rapidamente. La ragazza è stata trovata nella casa dove vive con i nonni e la madre.essere stata portata alla stazione deiper essere ascoltata, ha trovato conforto e empatia in un ...

