(Di martedì 7 maggio 2024) Chi ci vive e la conosce bene, ma anche buona parte di chi torna dalladel Portogallo dopo una vacanza, parlacome dell’ingrediente fondamentale del fascino di. A questo elemento impalpabile, elevato a pretesto per infiniti viaggi di verifica sul campo, il giornalista Tino Mantarro dedica un libro, Esfavillava. Non una guida di viaggio ma un reportage narrativo capace di guidare su strade insolite il passo di chi viaggia. ...

“E Lisbona sfavillava” in 7 tappe: dove andare per ammirare la luce unica della capitale portoghese - “E lisbona sfavillava” in 7 tappe: dove andare per ammirare la luce unica della capitale portoghese - Alla capitale portoghese, famosa per la sua luce, è dedicato il libro di viaggio E lisbona sfavillava: 7 cose da vedere, oltre le solite rotte turistiche ...

Anche lo Sporting ha la 'seconda stella': titolo vinto con 2 turni d'anticipo, tra le idee di Amorim e i gol di Gyökeres - Anche lo Sporting ha la 'seconda stella': titolo vinto con 2 turni d'anticipo, tra le idee di Amorim e i gol di Gyökeres - Lo Sporting lisbona è matematicamente campione di Portogallo. Decisiva la sconfitta del Benfica, arrivata questa sera in casa del Famalicao, a consegnare lo scettro.

Siamo andati a mangiare i pasteis de Belem a Lisbona, come Bella in “Poor Things”: ma davvero sono così buoni - Siamo andati a mangiare i pasteis de Belem a lisbona, come Bella in “Poor Things”: ma davvero sono così buoni - Tipo noi, insomma. Belem – come del resto tutta lisbona - è accecata dalla luce che filtra anche dentro la fabbrica totalmente ricoperta di azulejos finemente decorati in bianco e celeste. Un vero ...