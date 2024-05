Secondo giorno sottoscrizioni Btp Valore - oltre 2 miliardi

L’azienda, quotata da un anno, è leader mondiale con i suoi rotori e statori per motori elettrici. Il ceo Marco Arduini sui cinesi in Europa: «Si è creata una grande asimmetria sul piano economico, che va gestita e regolamentata»

