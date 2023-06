Manchester City | Guardiola | «Rinunciare a Walker una scelta difficile»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 giugno 2023) Le parole di Pep, tecnico del, prima del calcio d’inizio della sfida contro l’Inter in finale di Champions League Pepha parlato ai microfoni di BT Sports prima del calcio d’inizio della finale di Champions League tra Inter e. Di seguito le sue parole. «La rinuncia a? È stata unaperché è un giocatore importante. Ma per il modo in cui vogliamo difendere e attaccare avevamo bisogno di un altro tipo di giocatore. Le squadre italiane sono competitive, l’Inter è ben organizzata, compatta e aggressiva. È una questione culturale italiana ed è una cosa che ammiro». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM