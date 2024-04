Biden ritarda il divieto delle sigarette al mentolo

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 26 aprile 2024)rinuncia alalL’amministrazioneha annunciato dire la decisione sull’implementazione delal, sottolineando la necessità di ulteriori valutazioni su questo argomento delicato. Opposizione e critiche La proposta ha generato forte opposizione da partegrandi aziende del tabacco, preoccupate per le perdite finanziarie. Allo stesso tempo, la mossa ha sollevato dubbi sul sostegno del presidentetra gli elettori neri. Il ministro della sanità Xavier Becerra ha menzionato la grande partecipazione e le discussioni in corso, motivando il bisogno di più tempo per esaminare tutti gli ...