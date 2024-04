Jesi L’Olimpia Juventu Falconara non ci sta - il capitano Alessio Sampaolesi | i fatti come realmente accaduti ve li racconto io

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 26 aprile 2024) Secondo il giocatore, con la maglia dellana in serie D nella stagione 2011-2012, la versione riportata dall’arbitro non corrisponde alla realtà. Daspo a Mirko Riccini, 26 aprile 2024 – La notizia dell’ultima ora è il Daspo a Mirko Riccini, il giocatore dellaOlimpiaal quale il Giudice Sportivo ha comminato 5 giornate di squalifica dopo idi sabato scorso (leggi qui). Le decisioni del Giudice Sportivo sulla vicenda Aurora– Olimpia(leggi qui…) vengono respinte dal club ospite che per bocca del, ex giocatore dellana in serie D 2011-2012 allenatore Gianluca Fenucci, ha inteso chiarire ...