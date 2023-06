Dallo stadio Ataturk - Le ultime sulle formazioni

I nostri inviati Luigi Garlando e Andrea Ramazzotti sulle scelte dei due allenatori a pochissimo dal calcio d'inizio della finale di Champions League ...... l'Inter ha fatto sapere che a prescindere dal risultato i tifosi dovranno come di consueto defluire. A San Siro non ci sarà l'unico maxischermo dove seguire la partita. Oltre ai ...Si affidano alla "dea bendata" le speranze di successo di alcuni tifosi nerazzurri accorsi nelloMilanese per assistere alla ...

Champions: caos intorno allo stadio, ore per raggiungerlo Agenzia ANSA

Anche Mario Balotelli si è recato allo stadio Ataturk per assistere alla finale di Champions League tra Manchester City e Inter. L’attaccante azzurro è un doppio ex della sfida: con i nerazzurri ha ...È tutto pronto per la partita più attesa dell'anno: la finale di Champions League. Ad assistere all'importante evento calcistico ci saranno anche Noemi Bocchi e Francesco ...