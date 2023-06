Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele | non è in terapia intensiva Era stato dimesso il 19 maggio

ricoverato al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia è tornato nella struttura dove era rimasto per 45 giorni, da aprile fino al 19 maggio. L'ex premier, sempre a quanto ...Il leader di Forza Italia,, a quanto si apprende, è all'ospedale san Raffaele di Milano . L'ex premier è stato nuovamente ricoverato nella struttura da dove era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 ...Non si possono ripetere errori come quelli che fecero i Paesi occidentali in Libia, quando non ascoltarono le sagge parole diche diceva che quella guerra era un drammatico errore". ...

Berlusconi ricoverato all'ospedale San Raffaele - Politica Agenzia ANSA

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele da dove era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero, spiegano fonti qualificate ...Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, è all'ospedale san Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato nuovamente ...