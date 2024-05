Da Zendaya a Shakira - i look più stravaganti al Met Gala

(Di martedì 7 maggio 2024) La parola d'ordine è "Il giardino del tempo", che è il titolo della mostra al Metropolitan Museum di New York inaugurata con il MET, l'evento più glamour dell'anno nella Grande Mela, dove convergono le star di tutto il pianeta per una passerella. Abiti floreali quindi per tante star, da Kendall Jenner, con unGivenchy della stagione 1999, un dress a sirena trasparente, arosso su rosso.La cantante americana Lana Del Rey è arrivata al Metcon un abito avvolto nei rami.floreale anche per Uma Thurman e. Chris Hemsworth, uno dei quattro co-presentatori della serata, ha sfilato con l'inseparabile moglie Elsa Pataki.video width="746" height="420" ...

Neanche le proteste contro la guerra a Gaza, arrivate a Madison Avenue ma fermate dalla polizia in assetto antisommossa che ha fatto pure qualche arresto, hanno fermato il Gala del Met, la festa dell’anno di New York. Con l’arrivo di Anna ...

La notte del primo lunedì di maggio ha portato con sé uno degli eventi più attesi nel mondo della moda: il Met Gala 2024 , che ha riunito alcuni degli artisti più famosi del pianeta sulle scalinate del Metropolitan Museum of Art di New York. ...

Met Gala 2024, pagelle look: Zendaya regina (10), Jennifer Lopez brilla (9), Demi Moore senza età (10), Damiano dei Maneskin look di coppia (7,5) - Met gala 2024, pagelle look: zendaya regina (10), Jennifer Lopez brilla (9), Demi Moore senza età (10), Damiano dei Maneskin look di coppia (7,5) - zendaya ha sfoggiato prima una creazione couture Maison Margiela monospalla verde e blu impreziosita da grappoli d'uva a colibrì. Veletta e piuma tra i capelli. Ma il vero effetto wow è arrivato con ...

Met Gala, tris di stelle del tennis a New York: presenti le Williams e Sharapova - Met gala, tris di stelle del tennis a New York: presenti le Williams e Sharapova - Le stelle del tennis non potevano assolutamente mancare al Met gala, evento newyorkese che ogni primo lunedì di maggio dal 1948 si trasforma in una passerella per le grandi star con un nobile scopo ov ...

Anche Damiano David tra le stelle del Met Gala: red carpet con la fidanzata Dove Cameron - Anche Damiano David tra le stelle del Met gala: red carpet con la fidanzata Dove Cameron - Debutto di coppia coi fiocchi per il frontman dei Maneskin Damiano David e l’attrice e cantante statunitense Dove Cameron, che hanno sfilato insieme al Met gala 2024.