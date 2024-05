Il Dortmund sbanca Parigi e torna in finale di Champions. Disfatta per Luis Enrique e Mbappé : tra andata e ritorno il Psg ha colpito sette pali (comprese le traverse). Il Borussia Dortmund è meritatamente in finale di Champions League. Dopo aver ...

Il Psg sbatte contro i legni, il Borussia Dortmund non sbaglia: gialloneri in finale di Champions - Il Psg sbatte contro i legni, il Borussia dortmund non sbaglia: gialloneri in finale di Champions - Il Borussia dortmund vince anche al ritorno con il Psg e va in finale di Champions League: decide Hummels, altri quattro pali per i francesi Undici anni dopo, il Borussia dortmund torna in finale di ...

Hummels porta il Borussia Dortmund in finale di Champions, il PSG si ferma sui pali - Hummels porta il Borussia dortmund in finale di Champions, il PSG si ferma sui pali - Il Borussia dortmund torna in finale di Champions 11 anni dopo quella persa contro il Bayern Monaco. Un gol di Hummels ha permesso ai tedeschi di battere nuovamente il PSG anche al Parco dei Principi ...

PSG-Dortmund, Orsato all'ultima della carriera in Champions - PSG-dortmund, Orsato all'ultima della carriera in Champions - PSG-Borussia dortmund, la "last dance" dell'arbitro di Schio Quella del Parc des Princes è una partita speciale non solo per Paris Saint-Germain e Borussia dortmund, alla ricerca del pass per la final ...