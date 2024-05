(Di martedì 7 maggio 2024), 8 maggio 2024 – E’ terminata con un imprevisto la gita di 59della scuola Don Gaudiano diche ieri pomeriggio, dopo essere stati a visitare il Museo del Balì, dovevano concludere la loro giornata di visite al Santuario del Beato Sante. L’autobus sul quale viaggiavano è infatti rimasto bloccato in un tornante della strada che porta ale non riuscendo più a fare manovra, tutti ie i loro insegnanti sono dovuti scendere dale, una volta allertata la macchina dei soccorsi, sono statia piedi fino al Beato Sante. Tra i primi ad essere avvisato, da un cittadino che passava proprio in quella strada, è stato Damiano Bartocetti, presidente provinciale delle Proloco. "Erano circa le 15 del pomeriggio – dice – quando mi ...

Pullman incastrato nella curva a Pesaro: decine di bambini scortati in convento - Pullman incastrato nella curva a pesaro: decine di bambini scortati in convento - pesaro, 8 maggio 2024 – E’ terminata con un imprevisto la gita di 59 bambini della scuola Don Gaudiano di pesaro che ieri pomeriggio, dopo essere stati a visitare il Museo del Balì, dovevano ...

Virtus GVM Roma 1960, scatto per la serie B. Destinati 100 biglietti per bambini di case famiglia - Virtus GVM Roma 1960, scatto per la serie B. Destinati 100 biglietti per bambini di case famiglia - C’è tanta attesa intorno all’esordio della Virtus GVM Roma 1960 ai play off per la promozione in serie B nazionale. Il cammino comincia questa sera contro l’Attila ...

Famiglia senza casa. Appello di Croce Rossa:: "Pesaro solidale, se ci sei batti un colpo" - Famiglia senza casa. Appello di Croce Rossa:: "pesaro solidale, se ci sei batti un colpo" - Sono arrivati in città dalla Libia, fuggendo dalla guerra: la Cri li ospita da un anno e mezzo, ma ora serve un alloggio nuovo. "Contattateci".