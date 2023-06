Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano per “accertamenti programmati”

Anche la primogenita di, Marina, è arrivata all'ospedale San Raffaele con la sua auto dall'ingresso di via Olgettina sul retro della struttura. TI POTREBBE INTERESSAREIl leader di Fi si trova al reparto Q1 (non in terapia intensiva) dove è stato in occasione dell'ultimo ricovero Nuovo ricovero peral San Raffaele, a distanza di appena 20 giorni dalle dimissioni, del 19 maggio scorso, dopo una degenza lunga oltre un mese a causa dell'infezione polmonare legata a una leucemia ...Il leader di Forza Italiaè all'ospedale san Raffaele di Milano dove passerà questa notte.dovrà sottoporsi ad una tac, esame già programmato. Questo il comunicato dei Professori Alberto Zangrillo ...

Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato al San Raffaele: torna in ospedale dopo tre settimane dalle dimission… La Repubblica

Nuovo ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele. Il bollettino dell'ospedale, gli accertamenti e le parole dei medici ...Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele da dove era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero per curare una polmonite, ...