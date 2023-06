L’ennesimo scontrino esoso

Leggi su butac

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tra gli articoli che vengono condivisi su Google News uno ha attirato la mia attenzione, pubblicato dalla redazione di Today il 7 giugno 2023: Ordinano frullati e spaghetti, poi la sorpresa sul conto: “Volevo chiamare la polizia” L’articolo è un grande classico estivo, assolutamente inutile, ripreso da uno dei più noti tabloid britannici, il Mirror. Dopo aver visitato il sito del locale citato nelloincriminato sono andato a verificare l’articolo originale in inglese. Cosa ce ne frega a noi italiani di una coppia di turisti inglesi che si lamentano dellodi un ristorante di lusso in Grecia? Nulla, ma grazie a quel titolo dove si parla di spaghetti e stabilimenti balneari sono tanti coloro che hanno cliccato convinti che si parlasse di un locale in Italia; anche se Today ha scritto in alto che la notizia viene dalla Grecia, l’enfasi ...