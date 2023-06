La ragazza e l’ufficiale | tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

(Di venerdì 9 giugno 2023) La: trama, cast, quante puntate e streaming Da venerdì 9 giugno 2023 alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Latv drammatica turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Kurt Seyit è il figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea. Kurt Seyit, che ha ammirato suo padre fin dall’infanzia, è diventato uno dei migliori ufficiali dello Zar, proprio come lui, e quando sarà il momento sposerà unaturca. ?ura, la figlia più giovane di una nobile famiglia russa, è infelice perché suo padre ha una malattia terminale. Portano sua sorella maggiore, Valentina, e suo padre a Pietrogrado (l’attuale San ...

Da stasera , venerdì 9 giugno 2023, appuntamento con La. La nuova Fiction turca , che vede tra i protagonisti'affascinante Cesur di Brave and Beautiful , andrà in onda ogni venerdì alle ore 21.45 su Canale5 e tutti gli episodi ......è stato condiviso un nuovo trailer con il mese d'uscita. unisce le forze con altri coetanei e si mette in marcia con'... che potrà decidere qualefrequentare e che tipo di rapporto ......frontman dei Maneskin baciare appassionatamente un'altra... Inevitabile era arrivata'ammissione di Damiano, che aveva però ...che il giorno in cui sarebbe dovuto arrivare'annuncio...