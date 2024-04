Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono l'1,39% a 85,23 dollari al barile. Continua a leggere>>

Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dell'1,05% a 85,91 dollari al barile.

Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono lo 0,19% a 82,98 dollari al barile .

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 83,87 dollari - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,36% a 83,87 dollari al barile.

Piazza Affari chiude positiva. Bene MPS, crolla Tenaris - (Teleborsa) - Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo. La giornata è priva di grandi spunti e gli investitori hanno guardato al ...

Borsa: trimestrali tech Usa danno slancio ai listini, Milano chiude a +0,9% - A Piazza Affari brillano le banche, in primis Mps (+4,04%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - Le trimestrali dei titoli tech danno slancio a Wall Street e alle Borse europee. Il Ftse Mib di ...

