Dietro le quinte di una serie d’animazione | esce ‘Zerocalcare Animation Art Book’

Leggi su funweek

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nel giorno di uscita della secondadi Zerocalcare su Netflix, BAO Publishing annuncia il volume ZerocalcareArt Book. Le pagine portano letteralmente nel mondo animato dell’artista, per la prima volta raccontato in maniera organica. Materiali inediti – bozzetti, production art, foto dai backstage e disegni preparatori – permettono, infatti, di conoscere nel dettaglio cosa significa lavorare per unaanimata. Ad accompagnare le immagini, una sequenza di interviste alle principali figure che hanno contribuito alla realizzazione sia di Strappare lungo i bordi sia di Questo mondo non mi renderà cattivo. In libreria dal 20 giugno, ZerocalcareArt Book promette, dunque, uno sguardo divertito e divertenteledelle due...