Universal fissa il film horror prodotto da Jordan Peele HIM per l’uscita nel 2025

Jordan Peele farà una serie tv western 'nera' per riscrivere il Far West 'bianco' - Jordan peele farà una serie tv western 'nera' per riscrivere il Far West 'bianco' - Scoprite il nuovo progetto del regista di Nope, Noi e Get Out, una serie tv western sui cowboy neri che riscriverà la mitologia del Far West.