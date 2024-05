LIVE Fognini-Evans 6-4 0-3 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | arriva la reazione del britannico

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0l’ACE di Fabio. 30-0 E’ largo il recupero di rovescio didopo la palla corta di. 15-0 Servizio e schiaffo al volo di rovescio a segno per il ligure. 3-0 Game. Riga esterna con il rovescio del, che conferma agevolmente il break. 40-0 Ancora un errore con il dritto da parte dell’azzurro. 30-0 Di un soffio in corridoio il dritto incrociato stretto di. 15-0 A metà rete il dritto difensivo del ligure. 2-0 Break. Non passa il rovescio in uscita dal servizio di Fabio, che cede la battuta. 30-40 Palla break. Fuori giri con il dritto inside out. 30-30 Dritto in corsa lungolinea vincente superbo del ...

FeralpiSalò – Ternana: diretta live e risultato in tempo reale - FeralpiSalò – Ternana: diretta live e risultato in tempo reale - La partita FeralpiSalò - Ternana di Venerdì 10 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 38ma giornata di Serie B ...

Arisa cade in diretta a Viva Rai 2, ecco cosa è successo davvero - Arisa cade in diretta a Viva Rai 2, ecco cosa è successo davvero - Arisa cade bruscamente a terra durante la diretta di Viva Rai 2 mentre cantava in anteprima il suo nuovo singolo. Ma c'è un retroscena ...

A2 Playoff - Arriva Cantù, Cividale vuole allungare la serie risalendo dal 2-0 - A2 Playoff - arriva Cantù, Cividale vuole allungare la serie risalendo dal 2-0 - Note – In casa Gesteco indisponibile Doron Lamb per squalifica. Apertura di biglietteria e cancelli alle ore 19.00. Media - diretta streaming per abbonati su LNP Pass, differita tv su Telefriuli ...