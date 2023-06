Udinese | tentazione Balzaretti per il post Marino

(Di giovedì 8 giugno 2023) L’starebbe pensando di ingaggiare Federicoin dirigenza alo di Pierpaolo. I dettagli Secondo quanto riportato da footmercato.net, l’starebbe già pensando alPierpaolo. L’attuale dirigente bianconero è infatti in scadenza e non ha ancora rinnovato il proprio contratto. In caso di addio, i friulani avrebbero già individuato il sostituto. Si tratta infatti di Federicoche ha appena lasciato la dirigenza del Vicenza. Sull’ex difensore ci sono anche la Sampdoria e il Pisa.

I nerazzurri si stanno muovendo anche per l'attacco: lapiù calda è quella di Marcus ... Giuntoli sta seguendo anche la situazione di Lazar Samardzic dell'. Capitolo romane: la Lazio ...

L’Udinese starebbe pensando di ingaggiare Federico Balzaretti in dirigenza al posto di Pierpaolo Marino. I dettagli Secondo quanto riportato ...Non solo il Napoli sul serbo: Pozzo punta a trattenerlo offrendogli il posto fisso. In mediana Pereyra, svincolato, valuta Inter e Monza, Walace piace in ...