Trovato il corpo murato di un' italiana scomparsa in Spagna nel 2014 VIDEO

Leggi su agi

(Di giovedì 8 giugno 2023) AGI - Coperto di calce, accanto a un coltello insanguinato e con un mazzo di fiori sul busto: così la polizia haildi Sibora Gagani, la giovane italo-albanesenela Torremolinos, in. A ucciderla e nasconderla in un'intercapedine sarebbe stato l'ex compagno Marco R., 45 anni, attualmente in carcere per un altro reato a sfondo sessuale. Un innovativo sistema a raggi X è stato fondamentale per localizzare ildella giovane donna, rimasta nascosta per nove anni dietro un doppio muro di mattoni costruito dal sospettato in un angolo della camera da letto dell'appartamento che condividevano a García de la Via Serna di Torremolinos. Así descubrían nuestros agentes, tras una pared, en una vivienda de #Torremolinos restos humanos que podrían ...