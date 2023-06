Damiamo beccato con un’altra in discoteca | è finita con la ex storica

(Di giovedì 8 giugno 2023) Personaggi Tv. Damiano David foto. Una notizia di gossip scuote il mondo dello spettacolo: Damiano David, leader dei Maneskin, si sarebbe lasciato con la suafidanzata. Nelle ultime ore sono apparse alcune foto sui social in cui il cantante sembra baciareragazza in. Poco dopo è arrivata la conferma ufficiale: la coppia si è lasciata definitivamente. (Continua…) Leggi anche: Maneskin, Damiano parla della crisi con Giorgia Soleri: lo sfogo sui social Leggi anche: Giorgia Soleri, drammatico annuncio preoccupa i fan: cos’è successo Damiano David, la storia d’amore con Giorgia Soleri Damiano David è il frontman dei Maneskin, band divenuta famosa dopo la vittoria al Festival di Sanremo e soprattutto all’Eurovision Song Contest con il brano “Zitti e buoni”. Il leader della ...

Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati, beccato ... Open

La rottura tra Damiano David e Giorgia Soleri si tinge di "giallo". Per i fan della coppia, infatti, il cantante avrebbe tradito l'attivista con una ragazza conosciuta in un locale e il video del baci ...Il frontman dei Maneskin conferma la fine della sua relazione con l'influencer, dopo che un video compromettente è circolato online: "Sono molto dispiaciuto". Da parte della sua ex fidanzata ancora ne ...