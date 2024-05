Milan - arriva Conceicao? L’ex compagno | Può essere l’allenatore giusto

La lite fra i due compagni di cella sarebbe scoppiata per futili motivi. Prima Massari avrebbe colpito alla testa Magrini , poi l'avrebbe strangola to

La procura di Milano ha richiesto il rinvio a giudizio della ministra del Turismo Daniela Garnero Santanchè e di altre due persone; nonché di due società, tra cui Visibilia , per presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione in ...

Qualche anno fa l'ex calciatore Antonio Cassano aveva rilasciato alcune dichiarazioni su un ex compagno ai tempi del milan.

milan, per la panchina si allontana Fonseca - Visualizzazioni: 285 Tra i tanti nomi accostati alla panchina del milan c'è anche quello di Paulo Fonseca. Nelle ultime ore però la sua candidatura si è raffreddata. milan, il post Pioli resta ancora ...

Maldini: "milanista per sempre, ma a San Siro non vado. Il segreto dell'Inter I dirigenti" - La bandiera rossonera, attualmente senza squadra, si è raccontata a tutto tondo. Dal rapporto con Berlusconi all'attualità, dal figlio Daniel fino all'addio alla casa madre ...