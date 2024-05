L’ESTATE DI ITALIA 1 | TILT CON ENRICO PAPI - SONO LILL - TANTI FILM E SERIE MADE IN USA

La pellicola diretta da Yasemin ?amdereli è l' unico lungometraggio italiano presentato in concorso al Tribeca International film Festival 2024 . Non dirmi che hai paura , opera seconda di Yasemin ?amdereli, in collaborazione con Deka Mohamed Osman, ...

Damiano e Massimiliano Carrara, I Pasticcieri, trionfano su Sky e NOW a Pechino Express 2024 - Damiano e Massimiliano Carrara, I Pasticcieri, trionfano su Sky e NOW a Pechino Express 2024 - Hanno vinto i più forti: Damiano e Massimiliano Carrara, la coppia de I Pasticcieri, sono arrivati per primi alla maestosa rocca di Sigiriya, in Sri Lanka, e sono quindi i trionfatori di Pechino Expre ...

Gdf: è Ambra Sabatini la portabandiera dell’Italia alle Paralimpidi - Gdf: è Ambra Sabatini la portabandiera dell’italia alle Paralimpidi - Sarà l’atleta delle Fiamme Gialle la portabandiera dell’italia alle prossime Paralimpiadi che si svolgeranno a Parigi dal ...

Bardolino Film Festival – Enzo d’Alò firma il manifesto della nuova edizione - Bardolino film Festival – Enzo d’Alò firma il manifesto della nuova edizione - La gabbianella Fortunata e il gatto Zorba, nati dalla penna di Luis Sepúlveda e portati sul grande schermo dall'animatore Enzo d’Alò nel lungometraggio La ...