Aston Villa ko - Olympiacos-Fiorentina finale di Conference

Atalanta -Olympique Marsiglia 3-0. Per la prima volta nella sua storia la squadra di Bergamo sarà in finale di una coppa europea, quella di Europa League . Affronterà il Bayer Leverkusen che, pareggiando 2-2 con la Roma , ha comunque eliminato i ...

Il 29 maggio ad Atene (ma nello stadio dei rivali dell'Aek), l'Olympiacos affronterà la Fiorentina nella finale di Conference League. I greci approdano per la prima volta a una finale europea dopo aver eliminato i favoriti inglesi dell'Aston ...

Roma vicina all'impresa, 2-2 a Leverkusen e Bayer in finale - Roma vicina all'impresa, 2-2 a Leverkusen e Bayer in finale - Animi subito caldi alla BayArena di Leverkusen. Al ventesimo minuto del primo tempo, infatti, è scoppiata una rissa in campo tra i calciatori della Roma e quelli del Bayer. (Credits Andrea… Leggi ...

Champions, Europa e Conference League: date e orari di tutte le finali - Champions, Europa e conference League: date e orari di tutte le finali - Le coppe europee sono arrivate di nuovo alla fine: manca solamente l'ultimo grande atto per decretare i vincitori. In Champions League il Real Madrid affronterà il Borussia ...

Conference League, l'Olympiakos domina: affronterà la Fiorentina in finale - conference League, l'Olympiakos domina: affronterà la Fiorentina in finale - È terminata anche la seconda semifinale di conference League dopo il passaggio del turno di ... Nel totale, i greci si sono imposti sul risultato di 6-2. In finale ad Atene il 29 maggio affronteranno ...