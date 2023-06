Traffico Roma del 07-06-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto intenso ilsul Grande Raccordo Anulare con le code a tratti in carreggiata esterna tra Settebagni Aurelia e a seguire il rallentamenti tra l’uscita per l’aeroporto Fiumicino e l’uscita Pontina in carreggiata interna coda e rallentamenti tra Bufalotta e Appiain coda sulla Flaminia tra Labaro e due ponti e sulla Salaria tra la motorizzazione civile è l’aeroporto dell’Urbe sulla tangenziale rallentamenti e code tra le uscite di via Tiburtina è Corso di Francia in direzione Stadio Olimpico mentre sulla carreggiata opposta si sta in coda verso San Giovanni tra l’uscita di Porta Maggiore San Lorenzo e viale Castrense sul tratto Urbano A24 coda pertra l’uscita di via Palmiro Togliatti è l’ingresso con la tangenziale a Corviale la polizia locale segnale ...